Efter ett par förseningar vore det inte otänkbart att The Witcher 3 till PS5 och Xbox Series-konsolerna rentav skulle halka in i 2023. Men icke. Adam Kiciński berättar i samband med CD Projekts halvårsrapport att nyversionen är "på god väg" att släppas under fjärde kvartalet.

"Nya" The Witcher 3 skulle egentligen ha släppts i fjol, men så blev alltså inte fallet.

CD Projekt avslöjade i samband med detta att fjärde The Witcher är starten på en ny serie. De har inte ens lämnat förproduktionen, men har redan tankarna på fler spel. Vi har ingen som helst releaseram, och då dessa sällan stämmer är det kanske lika bra. Vi minns ju alla hur Cyberpunk 2077 försenades i sista stund, för att sedan vara ett haveri till old-gen. Bättre sent än trasigt.