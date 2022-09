Disney & Marvel Games Showcase började med att avslöja att ett nytt spel i Steven LisbergerTron-universumet är under utveckling. Spelet utvecklas av Bithell Games och kommer heta Tron Identity.

Teasern som visades gav ingen matig information om spelet, men på Steam står det att Tron Identity kan beskrivas som en interaktiv novell där vi får hjälpa detektiv-programmet Query att lösa mysterium i den virtuella neon-världen.

Bithell Games är nog mest kända för indie-spelet Thomas Was Alone, men har på senare tid även gjort action-strategi-spelet John Wick Hex. Tron Identity är tänkt att släppas på Steam under 2023.