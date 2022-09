Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins blev ingen jättesuccé för Square Enix och visade rätt svaga försäljningssiffror även i Japan. I ärlighetens namn lär det mest bli ihågkommet för den ökända Chaos-trailern. Med det sagt verkar spelet heller inte ha blivit en regelrätt flopp, och nytt material fortsätter att släppas till det.

Förra månaden kom den första expansionen, Trials of the Dragon King, och snart är det dags för den andra av totalt tre som ska släppas. Den kommer den 26 oktober, heter Wanderer of the Rift och utspelar sig i en slumpmässig labyrint vid namn Labyrinth of Dimensions. Där kan vi testa det nya jobbet blå magiker och slåss mot såväl som tillkalla en uppsättning nya monster.

Final Fantasy-rävar lär dock mest se fram emot karaktären Gilgamesh, som dyker upp med jämna mellanrum i serien i olika gestalter. Vi får även ett smakprov på en nyversion av hans klassiska låt från Final Fantasy V, som låter riktigt svängig.

26 oktober släpps som sagt expansionen.