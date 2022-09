Under de senaste dagarna har Assassin's Creed-nyheterna strömmat in. Vi har fått en första titt på Assassin's Creed Mirage, utlovats framtida titlar som utspelar sig i Japan och Kina, och även fått veta att ett spel med multiplayer-fokus är på väg.

Men allt ligger inte i framtiden, för Assassin's Creed Valhalla uppdateras också ständigt med nytt material, fast kanske inte så länge till. Ubisoft har nämligen meddelat att ett sista kapitel i Eivors berättelse (åtminstone för det här spelet) är på väg. Avslutet ska ske i en serie uppdrag som passande nog heter "The Last Chapter", som kommer att släppas som en gratis uppdatering någon gång under de kommande månaderna.

Valhalla släpptes under 2020 och har fortsatt att få material osedvanligt länge för att vara ett Assassin's Creed-spel. Detta är givetvis för att det sålt så bra, och det är faktiskt Ubisofts mest inkomstbringande spel någonsin.