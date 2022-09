Rykteskarusellen snurrar vidare kring remaster-tugget om Zelda: The Wind Waker och Zelda: Twilight Princess samt Metroid Prime. Nyligen sades det att Zelda-nyversionerna skulle visas under veckan som startar 12 september, och nu skriver ytterligare en källa under på detta.

Emily Rogers hävdade tidigare idag, via Famiboards, att det Nintendo Direct vi väntar på sänds imorgon – och nu står det klart att vi faktiskt får ett Nintendo Direct. Nintendo of America tweetar att vi klockan 16:00 bjussas på "omkring" 40 minuter som "mestadels" fokuserar på Switch-spel som släpps i vinter. Inga fler detaljer än så får vi, men det rimmar ju väl med rykteskarusellen.

Wind Waker HD och Twilight Princess HD släpptes till Wii U, medan Metroid Prime från 2002 senast sågs i Metroid Prime: Trilogy senast sågs till Wii (2009).