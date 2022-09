FZ har skrivit om spel sen 1996. Under alla år har vi aldrig beskrivit ett spel med orden "en by på ben". Men det är vad The Wandering Village handlar om - ett byggspel som äger rum på ryggen av en kolossalt stor varelse.

Det låter så udda att @Mirror_Hime inte kunde låta bli att ta en närmare titt. Early access-versionen släpps typ nu på Steam, och klockan 20 drar hon igång FZ Play-streamen på twitch.tv/fzplay