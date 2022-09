Deathloop, Valheim, och nu Ni no Kuni. Det fullkomligen dräller av goda Game Pass-nyheter just nu. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch släpptes ursprungligen till Playstation 3 för tio år sedan, men även om det sedan dess släppts till fler format har Xbox-konsolerna lämnats ute i kylan.

Det ändras idag. Ni no Kuni är från och med nu tillgängligt via Xbox Game Pass, och de goda nyheterna sluter inte här. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom från 2018 släpps till Xbox Series X|S och Xbox One någon gång under 2023. Det är dock oklart om även detta blir Game Pass-släpp.

Ni no Kuni: Cross Worlds släpptes visserligen tidigare i år, men har tyvärr omgärdats av pay-to-win-kritik. Det är knappast det Ni no Kuni III vi väntat på, för ett sådant ska väl komma?