Vi har inte fått se särskilt mycket från Detroit Become Human-utvecklaren Quantic Dreams Star Wars Eclipse. Det blev en förrenderad utannonseringstrailer och sen ... tystnad, sånär som på rykten om en del utvecklingsproblem. Nu kan vi dock glädjas åt lite luddig förstahandsinformation, och den kommer från vd:n Guillaume de Fondaumiere, som tagit sig ett snack med IGN Japan.

Jag tror att vi med varje ny titel försöker innovera, vi försöker utforska ny mark. Med Star Wars Eclipse kommer vi absolut att behålla de grundläggande inslagen hos ett Quantic Dream-spel: väldigt stark handling, väldigt starka karaktärer, flera spelbara karaktärer och givetvis möjlighet för spelaren att, med sina handlingar och beslut, påverka hur handlingen utvecklas.

Samtidigt påpekar han att eftersom de den här gången gör ett action-äventyr, har formeln även ändrats för att passa det. Hur detta kommer att se ut vill han inte gå in på, men lovar att berätta mer senare.

Surt, men vi har åtminstone rykten från en hyfsat pålitlig källa som säger att spelets strider kommer att påminna om dem i Star Wars Jedi: Fallen Order, medan de satsar på en blandning av handling och gameplay som påminner om The Last of Us.

Vi får helt enkelt hålla oss till tåls, men räkna inte med att spelet släpps nästa år – rykten säger till och med att det kan komma att släppas "som tidigast 2025".