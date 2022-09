Star Citizen har sprängt alla finansieringsmål sen Chris Roberts & Co la upp det på Kickstarter den där höstdagen för tio år sedan. Och nu har ännu en drömgräns passerats - spelet har passerat en halv miljard dollar i intäkter. Det motsvarar 5,4 miljarder kronor med dagens valutakurser.

Spelet har nu en bit över 4 miljoner konton, också det en gräns som nyligen passerats. Pengarna ramlar in löpande, bland annat genom försäljning av olika skeppsmodeller. Grafiken över intäkter säger att det i år ramlat in ungefär 5-10 miljoner dollar per månad, med en topp på cirka 20 miljoner i maj. Om ett par veckor håller utvecklarna det årliga eventet Citizencon, vilket brukar kunna ge ytterligare en finansiell boost.

Det är ännu inte känt när vare sig multiplayer-delen Star Citizen eller karriärläget Squadron 42 är tänkta att närma sig färdigt skick. Den förra är spelbar som alpha sedan flera år tillbaka, och utvecklas och uppdateras ständigt. Så någon dag får vi förhoppningsvis sätta tänderna i 1.0-versioner av de båda spelen.

Och just det. Kickstarter-målet låg på 200 000 dollar. Det nåddes.