Det har puttrat ett tag nu, men under Tokyo Game Show kom ett tecken på att Konami faktiskt kommer kliva ur dödsskuggans dal och leverera spel. Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars är visserligen en lång titel, men är å andra sidan "bara" remasters.

Men! Det kommer mera. Redan förra hösten skrev vi om hur Konami bjöd in indieutvecklare för att göra spel av deras serier. Nu kommer mer konkreta nyheter från Konami (tack, Wccftech).

Det hela tog formen av en tävling, och vinnaren blev Takumi Naramura som är känd för uppskattade La-Mulana. Han kommer återuppliva hyfsat obskyra The Maze of Galious. Konami har även gett flera gamla varumärken grönt ljus, däribland Star Soldier, Parodius, and Twinbee.

Knappast Konamis största serier, men ryktet går ju även för Metal Gear, Silent Hill, Castlevania...