Logitech avtäcker i dag sin första direct drive-ratt. Med det tar man upp kampen med framförallt Fanatec om de köpstarka simracing-entusiasterna. Satsningen kommer i form av två produkter - Pro Racing Wheel och Pro Racing Pedals. Den första släpps i två versioner, för pc/Playstation och för pc/Xbox.

Pro Racing Wheel har en rattbas av direct drive-modell, det vill säga att rattstången sitter direkt på force feedback-motorn. Det ger mer kraft (upp till 11 newtonmeter i vridmoment) och mer detaljerat force feedback-skak än äldre tekniker. Det gör också rattbasen både tung och dyr. Men Logitech nöjer sig inte med direct drive-skak, utan petar också in sin egen Trueforce-teknik med subtilt skak och ljud (ja, faktiskt) för att förstärka känslan. Den använder data från spelet för att förmedla ytterligare vibrationer och feedback till ratten, och hade premiär med G923-ratten för två år sen. Själv var jag måttligt imponerad, och i dag har bara tio spel stöd för tekniken.

Rattbasen har en remsa lmapor som visar varvtal, samt en OLED-display för inställningar. I basen sparas fem profiler, och via reglage på ratten kan man justera saker som motstånd och maximalt rattutslag "on the fly".

Pro Racing Wheel för pc/Xbox. Pc/Playstation-modellen har ett par andra knappsymboler, men de funkar exakt likadant. Pro Racing Wheel till pc/Playstation.

Själva ratten är 30 centimeter bred och försedd med snabbfäste för att snabbt kunna bytas. Den har ett tiotal knappar, en styrspak och två vridreglage. De två växelpaddlarna är magnetiska och under dem sitter två analoga paddlar för dubbelkoppling, handbroms eller vad du vill - det är programmerbart. Pro Racing Wheel består av rattbas, ratt, bordsfäste, nätaggregat och nödvändiga sladdar. Ratten är gjord just för Logitechs rattbas. Det finns i dag inga fler att köpa än den som följer med, men fler lär dyka upp framöver.

Bordsfäste medföljer. Men basen har också hål för att fästa den i en cockpit.

Pedalerna säljs separat och ansluts med vanlig USB A-anslutning. Du kan alltså använda pedaler från andra tillverkare om du vill, eller ha dessa pedaler med annan ratt. De består av gas, broms och koppling och allt är justerbart i sidled. Bromsen är av loadcell-modell och tryckklänslig. Det följer med fjädrar och annat som låter dig justera det fysiska motståndet för pedalerna.

Drygt 16 000 kronor kostar ratt och pedaler.

Riktpriset för Pro Racing Wheel är 11 990 kronor, och Pro Racing Pedals kommer kosta ungefär 4 190 kronor. Allt som allt får du hosta upp dryga 16 000 kronor för att kunna montera in Logitechs simracing-satsning i ditt racingrum. Båda produkterna ska släppa på logitechg.com i september.

FZ har fått tag på både raten och pedalerna - räkna med test och betyg nästa vecka! Tills dess, läs på om direct drive-rattar och varför de är värda så mycket pengar i de tre testerna nedan.