Under morgonen dök något väldigt intressant upp på webbplatsen för den kommitté som ansvarar för åldersmärkning av spel i Sydkorea (via Gematsu). Kort och gott har de åldersmärkt en titel vid namn Silent Hill: The Short Message, men utöver det finns det ingen information om vilka plattformar detta spel är tänkt att släppas till eller vad det faktiskt handlar om.

Utgivaren listas som Uniana, som har gett ut många av Konamis spel i Sydkorea. Ryktena om kommande Silent Hill-spel har varit många under det gångna året, och ett av de mest ihållande är att Layers of Fear-utvecklarna Bloober Team är inblandade. Detta valde Bloober först att dementera, men det byttes sedan till att de inte ville kommentera och att de skulle utannonsera sina framtida projekt när tiden var inne. Folk har bland annat spekulerat i att de jobbar med en remake av Silent Hill 2.

Vad Silent Hill: The Short Message faktiskt är vet vi inte, men det snackas en del om att det kanske kan vara något episodiskt, någon form av antologi eller en demo i samma tappning som P.T. Det kan givetvis även vara något betydligt tråkigare, som ett mobilspel, så vi kanske inte ska ropa hej riktigt än.