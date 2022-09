För runt en månad sedan fick vi en första, kort teaser för HBO:s The Last of Us-serie, och nu har vi fått ytterligare en teaser, lyckligtvis hyfsat lång.

Det finns en hel del för The Last of Us-älskare att känna igen, såsom den lutande skyskrapan, karaktären Bill och framför allt en clicker och dess omisskännliga läte. Designen ser ut att vara spelet väldigt trogen och atmosfären känns lika mörk och dyster som vi är vana vid, med mindre ljusglimtar här och där för att hålla hoppet uppe.

Vi har ännu inte fått något skarpt premiärdatum för serien, men den kommer någon gång under 2023 och sänds som sagt på HBO Max. En av regissörerna har uppgett att serien bör sändas i början av året, men det är inget som har bekräftats officiellt.