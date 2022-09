När Grounded utannonserades under 2019 så kom det rätt oväntat – Obsidian Entertainment var ju trots allt rollspelskungar, med spel som Pillars of Eternity och The Outer Worlds på meritlistan. Det släpptes sedermera i early access och Xbox Game Preview i mitten av 2020, och de inledande intrycken var positiva.

Nu är det så dags för spelet att lämna early access-stämpeln bakom sig och släppas i mer eller mindre färdig form, vilket ska ske klockan 19.00 i dag på pc, Xbox One och Xbox Series X/S. Om man vet att man tänker köpa spelet inom en nära framtid kan det vara värt att göra det nu, eftersom det blir hundralappen dyrare efter att det lämnat early access.

Spelpressen har dock redan fått klämma på 1.0-versionen av spelet och recensionerna har börjat sippra in. Och ja, det ser bra ut, med snittbetyg på 84 för pc-versionen och 81 för Xbox-versionen. Det ser alltså bra ut, vilket många som lirat spelet i early access lär hålla med om.