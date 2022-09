Josef Fares och hans studio Hazelight har dragit fram som en virvelvind genom spelvärlden. Debutspelet Brothers: A Tale of Two Sons (som utvecklades under Starbreeze snarare än Hazelight) fick ett lika tårdrypande som varmt välkomnande, medan betydligt mer realistiska A Way Out inte riktigt föll lika många i smaken. Succén var dock ett faktum med It Takes Two, som sålde i åtskilliga miljoner och kammade hem diverse priser, inklusive Årets spel 2021 här på FZ.

Och mer blir det från Fares & Co., men vad det är för spel vet vi inte. Produktionen är dock bevisligen igång, för via Twitter har han delat med sig av en bild från en motion/performance capture-session. På bilden syns Fares tillsammans med två kvinnor i mocap-dräkter, så vi kan nog dra slutsatsen att det nya spelet inkluderar åtminstone två kvinnor.

Och roligare än så blir det inte för stunden. Vi får hoppas att det inte dröjer alltför länge innan de känner sig redo att utannonsera spelet, och fortsätter de i samma spår så lär co-op stå på menyn.