Jetpack Interactive är studion bakom den eminenta pc-portningen av God of War, och nu vet vi att de kommer att fortsätta samarbeta med Sony.

Det är spelforumet Resetera som uppmärksammat att företaget uppdaterat sin sida på Linkedin, där det nu står att de fortsätter att jobba tillsammans med God of War-utvecklaren Sony Santa Monica såväl som varumärket God of War. Med andra ord är det nog inte omöjligt att God of War Ragnarök så småningom dyker upp på plattformen.

Men det är i så fall inte deras enda järn i elden, för på Discord har de avslöjat lite mer information om vad som kommer härnäst. Där skriver de att de söker programmerare till sitt team och att de ser fram emot att ge sig i kast med en ny live service-titel från Sony, som därtill ska vara ett AAA-projekt. På Linkedin förtydligar de att de jobbar direkt med Sony för att utveckla ett av deras flagskepps-IP:n inom live service-segmentet.

Live service-spel är alltså titlar som kontinuerligt uppdateras med nytt innehåll för att hålla kvar spelarna och få dem att spendera pengar, som bland annat Destiny 2, Overwatch och GTA: Online.