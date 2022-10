Ryktena kring nästa Need for Speed har florerat friskt under de senaste dagarna, och nu har Electronic Arts till slut offentliggjort att spelet ska visas upp nu på torsdag (i morgon). Klockan 17.00 är det dags, och av Youtube-länken att döma ska vi bjudas på någon form av trailer. Vi vet dock inte om det blir en med faktiskt gameplay eller bara förrenderat mög.

Utvecklingen är det Criterion Games som står för. De har ett ordentligt CV när det kommer till racingspel, bland annat i form av Burnout-serien och sedermera Need for Speed-spel som Hot Pursuit, Most Wanted och Rivals. Det var dock för över tio år sedan, och på senare år har de främst agerat stödutvecklare för Battlefield och Battlefront.

Spelet ska enligt EA själva släppas någon gång i år och enligt läckor har det undertiteln Unbound.