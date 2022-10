Meta, tidigare Facebook, meddelade under måndagen att de lagt vantarna på inte färre än tre VR-utvecklare: Camouflaj, Armature Studio och Twisted Pixel. Camouflaj är utvecklarna bakom Republique VR och Iron Man VR, och uppköpet innebär att det tidigare PS VR-exklusiva Iron Man-spelet även kommer att släppas till Meta Quest 2 i november.

Armature Studio har i sin tur ägnat sig mycket åt portning av spel – inklusive för att ta Resident Evil 4 till VR – men har även en del egenutvecklade spel under bältet, som Where the Heart Leads och Fail Factory.

Twisted Pixel har också släppt en del egna spel under årens lopp, även om det varit hyfsat tyst från dem på sistone. Bland deras skapelser hittas bland annat VR-skräckspelet Wilson's Heart, Path of the Warrior och Defector.

Meta ville dock inte berätta vad studiorna ska jobba på riktigt än.