Jan Rabson, rösten bakom Larry Laffer, har är död. Han blev 68 år. Nyheten får vi via Cultureslate, som fått dödsbeskedet bekräftat av Rabsons vänner. Dödsorsaken är emellertid okänd.

Få röster är lika ikoniska som den nasala stämman bakom Larry i, just, Leisure Suit Larry. Rösten fanns inte från start, men i Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out klev Jan Rabson in i rollen som kåtskrället. Han återvände till exempel också i remaken Leisure Suit Larry: Reloaded.

Spel var en parentes för Rabson då han verkat i fler filmer, så som Toy Story, Mulan och Cars. Jag kan nog dock tala för ett enat FZ-community att det är för Larry vi kommer minnas honom. Tack.