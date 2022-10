I går gick showen The Sims Summit av stapeln, och utöver de senaste tillskotten till de existerande spelen fick vi även en snabb titt på nästa del i serien. I slutänden kommer det troligen att heta The Sims 5, men så här tidigt i utvecklingen går det under arbetsnamnet Project Rene.

De nämner att de vill tillhandahålla bättre möjligheter för spelare att spela tillsammans och samarbeta med andra, oavsett vilken enhet man spelar på. I videon ser vi ett exempel där någon placerar ut möbler i ett hem på en mobilskärm, varpå de även dyker upp på datorskärmen. Med andra ord verkar det som att de vill släppa samma spel även på mobila enheter, snarare än en nedbandad spinoff.

Stor fokus tycks även läggas på att man ska kunna skräddarsy inredningen så mycket som möjligt, inte bara genom att till exempel välja ett eget mönster för ens soffa, utan även anpassa formen hos dynorna och sedan placera ut soffkuddarna precis som man vill ha dem.

Det är som sagt fortfarande väldigt tidigt i utvecklingen, så det lär dröja innan vi får något släppdatum, och de säger att de kommer fortsätta visa upp det "under ett par år framöver".