I går blev det så äntligen dags för Nathan Drake, Chloe Frazer och de andra att inta pc-plattformen med Uncharted: Legacy of Thieves Collection, som alltså inkluderar Uncharted 4 och avstickartiteln Uncharted: The Lost Legacy. Och väntan tycks ha varit värd det, för spelet har fått riktigt goda omdömen och ligger i skrivande stund på 88/100 i snittbetyg på Metacritic. Även på Steam är tonerna positiva, med ett "Väldigt positivt" omdöme efter att över 500 spelare har sagt sitt.

Naughty Dog själva påpekar att detta är deras första pc-släpp och därmed ett viktigt steg för dem som studio. Men varför började de inte med de första tre spelen i serien? Eftersom det hade krävt väldigt mycket arbete för att matcha moderna pc-spel på det grafiska planet, och de trodde att Legacy of Thieves skulle bli ett bra insteg i serien.

De ska ha lärt sig mycket under portningsprocessen tillsammans med Iron Galaxy Studios, och de är garanterat få nytta av det i arbetet med The Last of Us Part I, som också är på väg till pc. De betonar dock att Playstation 5 fortfarande är deras primär plattform, men med det sagt ska vi nog inte bli förvånade om fler av deras spel börjar dyka upp på pc i framtiden.