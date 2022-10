Alan Wake 2 väntar vi med spänning på, men det händer ju även grejer med det första spelet. En remaster av spelet kom ut på diverse plattformar i slutet av förra året, och i samband med Alan Wakes 12-årsjubileum i maj meddelade Remedy att den även skulle komma till Nintendo Switch.

Något släppdatum fick vi varken då eller i efterhand, och nu har spelet helt sonika släppts som en blixt från klarblå himmel. Spelet kostar 30 $ digitalt, men säljs just nu med 20 % rabatt, vilket ger ett pris på 24 $, motsvarande cirka 270 kronor. Och då inkluderar den remastrade versionen inte bara en tillsnyggad variant av grundspelet, utan även de båda expansionerna The Signal och The Writer.