Konami hade sin show case för några dagar sedan där de utannonserade massa Silent Hill-relaterade saker. Bland annat en remake av Silent Hill 2 och ett nytt spel vid namnet The Silent Hill: Townfall. Nu har det upptäckts att utvecklarna gömt ett meddelande i trailern. Meddelandet kan ses om man extraherar ljudfilen från trailer och tittar på dess spektrogram 52 sekunder in. Meddelandet som kommer upp är ”Whatever heart this town had has now stopped” som kan ses här nedan.

Jon McKellan som jobbar på spelet har hintat om att det finns hemligheter i trailern. Vilket innebär att det kanske finns ännu mer att hitta för den som söker. Spännande!