CI Games är utvecklaren bakom Sniper: Ghost Warrior-spelen och Lords of the Fallen (tillsammans med Deck13), och i en färdkarta de släppt till investerare har vi fått ett hum om vilka planer de har för framtiden. I den ser vi bland annat att de håller på med ett nytt varumärke i överlevnadsgenren som ser ut att lanseras under 2023–2024, och som kommer att använda sig av Unreal Engine 5.

Vidare nämner de Project Scorpio, som ska vara ett taktiskt premiumspel med PvE-multiplayer. Detta spel ska anamma "games as a service"-modellen för att kontinuerligt släppa nytt innehåll, i syfte att hålla kvar spelarna och dra in pengar. Projektet ska sjösättas under 2024, men mycket mer än så vet vi inte.

Avslutningsvis ska det komma ett nytt Sniper: Ghost Warrior-spel under 2024-2025, och de har även något i action-rollspelsgenren på gång som riktar sig till en bredare publik.