Silent Hill 2-remaken har varit "under utveckling i tre år" och är "sent i utvecklingsprocessen". Detta enligt Bloober-chefen Piotr Babeno under GPW Innovation Day (tack, Gamespoof). Konami står också för spelets hela budget och det är även upp till dem när releasen väl ska gå av stapeln.

Konami "bör" dela med sig av uppgifter kring släppdatum "snart".

Bloober Team, med skräckrutin från Layers of Fear och Blair Witch, jobbar just nu med polera olika delar av spelet. När det väl släpps så blir releaseplattformarna pc och Playstation 5. Det blir ett års tidsexklusivitet på Sonys plattform. Dessutom: ännu fler Silent Hill-spel är på gång.