Sony har något i görningen tillsammans med The Last of Us-utvecklaren Naughty Dog, det skvallrar en ny platsannons för en seniorproducent om. I den framgår det att Sony håller på att bygga ett nytt, internt team för spelutveckling tillsammans med PSS Visual Arts, som sysslar med animering, motion capture, filmsekvenser, konst och skanning.

Projektet de ska jobba med sägs vara högprofilerat och kommer att utvecklas tillsammans med Naughty Dog. De betonar att spelet i fråga inte har utannonserats än, men att de har en tydlig vision för spelet. Vidare ska potentiella kandidater ha jobbat på minst två AAA-spel och vara kunnig inom alla delar av AAA-produktion.

Mer än så vet vi inte, men det är inte omöjligt att det handlar om det potentiella Uncharted-projekt vi skrev om i april.