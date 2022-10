Call of Duty: Modern warfare II har just släpps på PC, Xbox och Playstation. Nintendoägarna har dock fått klara sig utan som vanligt. Senaste CoD-spelet vi fick på en Nintendo-konsol var Call of Duty: Ghost på Wii U. Men Xbox-bossen Phil Spencer berättar nu att han gärna skulle vilja se att CoD kommer tillbaka till Nintendo i framtiden. Han hade gärna sett Switch-versioner av det populära krigsspelet.

Med tanke på att Microsoft är mitt i en uppköpningsaffär av just Activision Blizzard så kanske detta inte är helt orealistiskt i framtiden med Switch-versioner av CoD. Om nu affären går igen…