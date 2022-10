Det har inte varit särskilt mycket surr kring skräckserien Project Zero (eller Zero i Japan, eller Fatal Frame i väst) på senare år. Ljummet mottagna Maiden of Black Water var senast ut i serien, och det släpptes exklusivt till Wii U 2015. Det fick dock en nyrelease 2021 till diverse moderna plattformar och snart blir det ytterligare en nyrelease – men kanske en än mer spännande sådan.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse släpptes till Wii 2008, men nådde aldrig utanför Japans gränser. I mars 2023 blir det definitivt ändring på den saken då fjärde spelet i serien släpps till pc, Switch, Playstation (5, 4) samt Xbox (Series X|S samt One). Rejält uppsnyggat är det också.

Huruvida detta kan leda till ett helt nytt spel i serien är däremot oklart, men låt oss hoppas.