Tv-serien The Last of Us kan ha fått ett releasedatum.

På flera håll på nätet uppges att datumet 15 januari 2023 har synts på HBO Max produktsida för serien (fast bara med IP-adress från USA, skriver Eurogamer. Och tidigare uppgav Sky-kunder att de fått reklammaterial för serien med 16 januari som premiärdatum. Där kan det vara fråga om release tidigt den dagen för att synka med USA som ligger ett gäng timmar efter oss i Europa. Om uppgiften stämmer, vill säga.

Officiellt är det fortfarande 2023 som gäller, men mycket pekar på tidig premiär för tv-tolkningen av Joel och Ellies äventyr. De spelas för övrigt av Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian) och Bella Ramsey (Game of Thrones).

En trailer från serien: