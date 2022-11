Nyligen släpptes samlingen Uncharted: Legacy of Thieves Collection på pc, och Steam-statistiken talade för en svagare start än andra Playstation-spel på pc. Medan Days Gone, Horizon Zero Dawn, Spider-Man och God of War hade releasetoppar på 27 000, 56 000, 66 000 respektive

73 000 hamnade Uncharted på cirka 11 000. Nu har Sackboy också gjort debut, och den är svag.

Kanske är det orättvist att jämföra Sackboy: A Big Adventure med kanoner som God of War och Horizon, men en topp på 610 samtidiga spelare (tack, SteamDB) är inte imponerande. Å andra sidan: jämför vi det med Crash Bandicoot 4, som släpptes 18 oktober, blir det kanske mer rättvist. Dess släpptopp landar på 274, men har å andra sidan funnits tillgängligt på pc via Battle.net.

Sony har sagt att vi kan komma att vänta i "minst ett år" på Playstation-spel på pc.