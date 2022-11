Den svenska spelgiganten Embracer fortsätter att växa, och ett av de inköp som gjorts under året var av Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal. Eftersom den sistnämnda studion inte längre var en del av Square Enix bytte de förra månaden namn till Onoma, och menade att de skulle skapa "morgondagens mobilspel i dag!"

Så blir det dock inte, eftersom CDE Entertainment – som är den företagsgrupp som utgörs av ovan nämnda uppköp från Square Enix – meddelat att de kommer att stänga ner en del av sin verksamhet, däribland Onoma, trots att namnbytet skedde för bara några veckor sedan. Hela tilltaget ser ut att påverka runt 200 anställda, men man ska försöka hitta positioner för dem inom företaget.

Onoma, eller Square Enix Montreal, satte sig själva på spelkartan med mobilspel som Hitman Go, Lara Croft Go och Deus Ex Go, som kombinerade pusselmekanik med populära de varumärkena och karaktärerna. På senare år har de även jobbat på Hitman Sniper: The Shadows och Tomb Raider Reloaded.

Tack, Gamesindustry.