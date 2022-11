Tidigare i dag rapporterade vi om att Onoma, tidigare Square Enix Montreal, slår igen sina portar. Men ett annat av Embracers uppköp från Square Enix är Eidos Montreal, och det lever och frodas. Enligt Bloombergs Jason Schreier har de faktiskt flera järn i elden, däribland ett helt nytt varumärke och framför allt ett nytt spel i Deus Ex-serien, vilket vi först hörde rykten om för några månader sedan.

Schreier betonar att Deus Ex-spelet är väldigt, väldigt tidigt i utvecklingen, och därmed troligen bara i konceptstadiet. Det är dock tillräckligt för att bli redigt uppspelt, eftersom Deus Ex: Human Revolution och uppföljaren Deus Ex: Mankind Divided är riktigt bra spel. De utvecklades av just Eidos Montreal, som dessutom hjälpte till med utvecklingen av Shadow of the Tomb Raider och även släppte ett av förra årets stora överraskningar: Marvel's Guardians of the Galaxy.

Vidare menar Schreier att Eidos Montreal inte bara jobbar med det påstådda Deus Ex-spelet och ett nytt varumärke, utan dessutom hjälper Playground Games med utvecklingen av Fable, som härom dagen fick förstärkning på författarfronten i form av Andrew Walsh.