80-talsskräck har verkligen blivit det nya svarta i spelvärlden, och ska man ge sig kast med dessa heliga kor gäller det ju att spela på nostalgisträngen och visa respekt för källmaterialet. För några månader sedan fick vi till exempel se de troget återskapade miljöerna i det kommande The Texas Chainsaw Massacre-spelet, och nu är det dags för utvecklarna bakom Killer Klowns from Outer Space: The Game att visa sig på styva linan.

I en ny video får vi se några utvalda scener och platser från originalfilmen och sedan hur de har återskapats i spelet. Det inkluderar bland annat mördarclownernas tält i skogen, polisstationen och karaktären Debbie Stones hem. Vi får även en titt inuti tältet, dit man som överlevare bör ta sig om man faktiskt vill vinna matchen. Även där har de återskapat filmens design, komplett med röktäckta golv.

Spelet är ett asymmetriskt multiplayer-spel i samma anda som Friday the 13th: The Game och Dead by Daylight. Tre spelare axlar rollen som mördarclownerna och kan använda sig av diverse vapen och förmågor för att invadera staden. Sju andra spelare spelar i sin tur som människor, som måste överleva eller sabotera invasionen. Banorna ska ha slumpmässigt skapade inslag för att göra matcherna mer varierade.

Killer Klowns From Outer Space: The Game släpps tidigt under 2032 till pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.