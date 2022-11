Phil Spencer flaggade nyss för att det kan bli högre priser på Xbox-konsoler, spel och Game Pass. Detta skedde under WSJ Tech Live. På samma event (via CNBC) slår Spencer fast att Microsoft förlorar mellan 100 och 200 dollar (drygt 1 000 till 2 000 kronor) på varje såld Xbox-konsol, beroende på om det är Series X- eller Series S-konsol. Högre priser och inflation är orsaker.

Xbox-chefen menar att Microsoft räknar med att smällen ska mildras när konsumenter i samma veva investerar i tillbehör och spel till sina nya konsoler. Dylika förluster är dock ingenting nytt.

Under Epic vs Apple-härvan hävdade Microsoft att de aldrig gått med vinst genom att sälja Xbox-konsoler (tack, Eurogamer). Sony ska ha förlorat åtminstone 240 dollar för varje såld PS3-konsol (via Fortune). Samma Sony höjde nyligen priset på PS5. Återstår att se när/om Xbox följer efter.