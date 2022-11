Redan för ett par dagar sedan började det dyka upp marknadsföringsmaterial lite här och där som tyckte skvallra om att HBO:s The Last of Us-serie skulle komma 15 januari. Nu har HBO tagit bladet från munnen och bekräftat att det är just så det blir, så boka favoritplatsen i soffan.

Serien ser ut att bli spelet hyfsat trogen – inte så konstigt när Neill Druckmann från Naughty Dog är inblandad - och utspelar sig alltså 20 år efter civilisationens kollaps. Där får vi följa den härdade Joel, som tar på sig uppdraget att smuggla ut 14-åriga Ellie från en karantänzon.

Det hela går dock inte helt smidigt till och duon drabbar samman med både det ena och det andra under resans gång.

15 januari är det alltså som gäller.