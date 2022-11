En trailer som visar det första gameplayet från spelet Blight: Survival har dykt upp, och det ser faktiskt riktigt intressant ut. Utvecklaren Haenir Studio – som imponerande nog bara verkar bestå av två personer – beskriver det som ett actionskräckspel med roguelite-inslag som utspelar sig i ett ingenmansland mellan två krigande nationer.

Blodspillet i detta ingenmansland har gett upphov till någon form av fenomen som får liken att komma till liv. Det verkar dessutom finnas en hel del märklig svamp i omgivningarna, så kanske någon The Last of Us-liknande smitta?

Det utlovas en rad olika vapen och annan utrustning, och i trailern får vi se sköld, enhandssvärd, pilbåge och en dolk för att tyst dräpa fiender bakifrån. Karaktären hittar även en del till ett svärd, vilket antyder att vi kommer kunna komponera ihop egna skapelser.

Striderna ser ut att vara snabba och dödliga, och en bit in i videon får spelaren även hjälp av en annan spelare. För ja, spelet stödjer co-op för upp till fyra spelare. Vidare lovas vi en stor karta med flera olika miljötyper att utforska.

Vi har inget släppdatum och det verkar än så länge bara vara utannonserat till pc (steam).