The Callisto Protocol blir för blodigt för Japan, men för resten av oss har spelet gått guld och kommer att släppas den 2 december. Redan nu kan man dock bekanta sig med den ogästvänliga världen i spelet, eftersom en podcast (eller kanske snarare radioteater) har börjat släppas.

Den heter The Callisto Protocol: Helix Station och kommer att få totalt sex avsnitt, varav två är ute nu. Resten släpps veckovis fram tills spelet kommer ut. Handlingen kretsar kring prisjägarna Percy och Kane, som får ett uppdrag de inte kan säga nej till rymdstationen Helix Station. I huvudrollerna ser vi Gwendoline Christie – känd som Brienne of Tarth i Game of Thrones – och Michael ironside, som gett Sam Fisher sin röst i Splinter Cell-spelen.

Podden finns där poddar vanligtvis håller till, inklusive på Spotify och Apple Podcast. Man kan även lyssna här.