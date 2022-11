Supermassive Game släpper en ny trailer för The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. I trailern får vi bland annat bekanta oss med karaktärerna i spelelet och i röstrollerna hör vi bland annat Paul Kaye, Jessie Buckley och Nikki Patel.

Den fjärde delen i Supermassive Games skräckserie kommer enligt dem själva vara rotad i realism till skillnad från de tidigare titlarna. The Devil in Me utannonserades i oktober och kommer bli sista spelet i antologins säsong 1.