Duon Ratchet & Clank firar 20 år med pomp och ståt. Insomniac Games lanserade första Ratchet & Clank-spelet 2002 på Playstation 2 och sen dess har det varit äventyr i både tid, rymd och dimensioner. Duo har blivit ikoniska figurer för Playstation och det firas med att det släpps ett rustningspaket till PS5-spelet Ratchet & Clank: Rift Apart. Paketet är tillgängligt helt gratis och innehåller fem rustningar baserade på spelets historia.

Enlig Playstations egen blogg kommer även fler Ratchet & Clank-spel släppas till Playstation Plus Premium den 15:e november, men tyvärr verkar inte Rift Apart ingå. Spelen som släpps är följande.



• Ratchet & Clank (PS3)

• Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

• Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

• Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

• Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Vilket är din favorit i Ratchet & Clank-serien?