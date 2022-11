Wired har tagit sig ett snack med Xbox-chefen Phil Spencer, med fokus på realtidsstrategi nu när Age of Empires II: Definitive Edition och Age of Empires IV är på väg till konsolerna. De gled dock även in på det potentiella förvärvet av Activision Blizzard, eftersom de som bekant sitter på några riktigt tunga strategijättar.

Spencer är tydlig med att eftersom köpet ännu inte gått igenom är det inte upp till honom att bestämma vad Blizzard sysslar med, utan att han bara spekulerar och tittar på möjligheterna. På frågan hur planerna ser ut för Starcraft beskriver han spelet som ett avgörande ögonblick i spelhistorien, och nämner även Warcraft som en del av RTS-arvet från Blizzard.

Han hävdar att de inte har några konkreta planer i dagsläget, men säger att tanken på vad som kan hända med dessa varumärken är väldigt spännande. Det är inte sådär jättemycket att gå på, men ett nytt RTS-spel i Warcraft-serien skulle nog välkomnas av många. Ett till Starcraft-spel likaså, även om det känns som en hyfsat given uppföljare i jämförelse.