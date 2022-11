Pokémon-medutvecklaren Creatures Inc. har lagt ut en jobbannons som än en gång sätter fart på spekulationerna om uppföljaren till Nintendo Switch.

Jobbet i sig gäller en "3D CG modeler", men det intressanta är att det gäller "Research and development for other next-generation hardware". Switch fyller snart sex år och går knappast in under beteckningen "nästa generations hårdvara". Och eftersom alla större Pokémon-spel släpps till Nintendos konsoler skulle det kunna peka på något nytt i hårdvaruväg från företaget.

Den senaste konsolen Nintendo släppte var Switch OLED förra hösten, men den har samma prestanda som tidigare Switch-modeller. Fram tills dess spekulerades det ivrigt i att en Switch Pro var på gång, men det ryktet har mer eller mindre självdött.

Vi får se om den här jobbannonsen visar sig säga något om framtiden.

Jobbannonsen finns här (japanska), och en översättning här.