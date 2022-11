Vissa spel kommer från ingenstans, men även om det surras kring Orten Was The Case en hel del just nu, då det går att betatesta på Steam fram till 11 november, har det redan snackats en hel del i FZ-forumet. Detta då kreatören Oskar Thuresson för ett år sedan klev in i forumet för att visa upp sitt tidsloopande, mystiska och pyssliga äventyr. FZ-communityt tog det direkt till sitt hjärta.

Och vilka kan klandra oss? Oskar har arbetat under många år som animatör för Hazelight, med titlar som It Takes Two och Brothers, men satsar just nu fullt ut på Orten Was The Case. Om Orten klingar svenskt i dina öron så klingar det alldeles rätt. Det äger rum i en fiktiv förort till en svensk megastad, och förutsättningarna är alltså av en Måndag hela veckan-karaktär.

I ett färskt pressutskick berättar upphovsmannen om glädjen i att låta fler testa spelet.

Jag är riktigt glad över chansen att få se människor dyka ner i Ortens mysterier. Det är en ynnest att få dela visionen om vad som döljs under gatorna i en förort många nog i vanliga fall inte skulle skänka en tanke.

Tidsloopande spel är ofta något riktigt speciellt, och bara på senare år har subgenren fått flera friska tillskott, som Deathloop, Outer Wilds och Twelve Minutes. Vi har ännu inget fast datum för pc- och konsol-äventyret Orten, men någon gång under 2023 ska det släppas.