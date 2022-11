Tidigare idag nåddes vi av beskedet att Nintendo Switch sålt i smått vansinniga 114,44 miljoner exemplar. Den 5,5 år gamla konsolen fortsätter sälja, men det blir ingen prishöjning – ännu.

Sony har gjort det med Playstation 5, och Microsoft kan komma att göra det med Xbox-konsoler. Inom den närmsta framtiden planerar dock Nintendo inte att höja priset på Switch-konsoler. Enligt Bloombergs Takahashi Mochizuki kommer Nintendo fortsätta övervaka situationen och noga överväga eventuella beslut. Å andra sidan börjar det så smått tisslas om Switch-uppföljaren. En sådan lär inte ligga alltför många år in i framtiden. 2024?

Att genomföra en prisökning så här långt in under en konsols livscykel vore ett udda drag, men höjer man blicken och tar in omvärldens höga inflation är beslutet inte så apart som det låter.