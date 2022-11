I går firade Death Stranding sin 3-årsdag, och det med besked. Kojima Productions meddelade via ett blogginlägg att tio miljoner spelare nu snubblat runt i spelet. Det gäller alltså spelare på Playstation 4/5 och pc, och inkluderar även de som lirat via prenumerationstjänster som Playstation Plus och PC Game Pass.

Spelet släpptes 8 november 2019 och blev lite av en vattendelare, där vissa upplevde det som en väldigt unik upplevelse, medan andra bara såg en promenadsimulator med kissfunktion. På FZ var det Gurkan som recenserade, och han delade utan att tveka ut en 5:a i betyg.

Spelet har sedan dess fått en Director's Cut-version till PS5 och pc, som lägger till lite extra av allt. Nu väntar vi bara på att Kojima ska utannonsera uppföljaren, som tycks vara på väg.