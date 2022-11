I går gick den senaste upplagan av Nintendo Indie World av stapeln, där fler än 20 trailers för kommande spel visades upp. Man behöver dock inte vänta på samtliga av dem, eftersom tre av spelen släpptes i går.

Dessa är roguelite-spelet Rogue Legacy 2, där man som en strid ström av ättlingar av varierande kvalitet ska utforska ett slott med omnejd och spöa bossar; det rofyllda pusselspelet A Little to the Left, där man organiserar diverse föremål och annat vardagligt; och äventyrsspelet Once Upon a Jester, där man måste improvisera teaterpjäser för att så småningom kunna utföra en stor diamantstöt.

Nedan hittar ni samtliga individuella trailers, medan den fullständiga showen är inlagd ovan.