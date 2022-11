I början av året försvann möjligheten för pc-spelare att lira Dark Souls-spelen online eftersom Fromsoftware upptäckt allvarliga säkerhetsbrister som kunde användas för diverse ljusskygga syften. Att fixa dessa problem och sparka igång servrarna verkar inte ha varit det lättaste, men under oktober kunde åtminstone Dark Souls II: Scholar of the First Sin (DX11) återigen spelas online.

Nu kan ytterligare ett spel i serien stoltsera med fungerande onlinefunktioner, nämligen Dark Souls Remastered. På Twitter skriver de att servrarna har aktiverats, och de tackar fansen för deras tålamod och stöd. Men märk väl att detta bara gäller just den remastrade versionen, inte Dark Souls: Prepare to Die Edition, eftersom den sägs ha ett så pass föråldrat system att de inte kan stödja det.

Nu väntar vi bara på att basversionen av Dark Souls II också ska få sina onlinefunktionaliteter återställda.