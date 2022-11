Vi har tidigare rapporterat om rykten som säger att det inte blir något nytt Call of Duty-spel under 2023, utan att Activision istället planerar att släppa en expansion till Modern Warfare 2. I Activisions kvartalsrapport utlovas dock:

Nästa fullständiga premiumsläpp i den årliga kioskvältarserien och ännu mer medryckande free-to-play-upplevelser på olika plattformar.

Detta har fått många att tro att det visst kommer ett nytt spel, men någon som inte håller med om det är journalisten Jason Schreier. Han skrev tidigare under året en artikel om att det inte blir något nytt Call of Duty under 2023, och menar nu att folk faller för Activisions marknadsföringsspråk i kvartalsrapporten.

Vidare skriver han att nästa spel från Treyarch kommer under 2024, medan "premiumsläppet" som Activision nämner är en expansion till Modern Warfare 2 som utvecklas av Sledgehammer. Denna expansion sägs innehålla massor av nytt innehåll, vilket troligen är anledningen till att den benämns som ett "fullständigt premiumsläpp".