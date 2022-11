Delad glädje är dubbel glädje, även när man vaknar upp i fängelsehålan tillhörande Castle Rock för att ge sig ut på ett episkt äventyr. Det är premissen i We Were Here Forever, som kräver att man är två för att klara de olika utmaningarna. Det släpptes till pc tidigare i år, och nu har utvecklaren Total Mayhem meddelat att konsolversionerna är på väg.

Den 31 januari 2023 kommer det att släppas till Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S. Det är dock inte allt, för på Twitter skriver de även att spelet även ska få crossplay, vilket innebär att det bör bli betydligt enklare att hitta personer att spela med, även på pc.

Wakkaah och Mirror_hime gav sig i kast med spelet under ett par FZ Play-sessioner. Kommunikation är A och O i spelet, så gissningsvis får man en bättre upplevelse när man lirar med någon man känner snarare än någon slumpmässig. Det finns dock en Discord-server för att hitta likasinnade gamers att spela med.