Kinesiska spel letar sig i allt större utsträckning ut i världen, och under det gångna året har vi bland annat förundrats över otroligt snygga Black Myth: Wukong. Nu får det sällskap av ytterligare ett actionspel, som (åtminstone nu) går under namnet Project: The Perceiver. Det utvecklas Papergames, som tidigare främst har sysslat med "uppklädnadsspel", som Shining Nikki.

Föga förvånande vankas kinesisk stridskonst, mellansekvenser med sammanbitna krigare och blomblad i vinden. Pareringar verkar spela en viktig roll i striderna, lite som i Sekiro, och protagonisten kan även förvandlas till en mörkklädd version av sig själv, vilket är kopplat till den mask vi ser i trailern. Det ska dessutom finnas en tredje mask i spelet, men den har inte visats upp än.

Vidare ser den öppna spelvärlden ut att varvas med hinderbaneliknnade plattformssekvenser som närmast påminner om något från Crash Bandicoot.

I dagsläget har de bara utannonserat Project: The Perceiver till Playstation 4 och Playstation 5, men det beskrivs som ett multiplattformsspel och vi har inte hört något om någon exklusivitet.