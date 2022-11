Anders Howard är en filur som varit aktiv i spelbranschen i många år och jobbat hos allt från Electronic Arts och Zynga till Epic Games och Ubisoft Stockholm. Hos Epic var det Fortnite han sysslade med, och var bland annat med och utvecklade spelets Battle Pass.

I november bytte han återigen arbetsgivare och är i dagsläget hos Naughty Dog, där han axlar rollen som "principal monetization designer", vilket kort och gott innebär att han ska designa sätt för spel att dra in pengar.

Vilket spel han faktiskt jobbar med – om det ens är ett specifikt spel – vet vi dock inte, men Naughty Dog har åtminstone ett par järn i elden. Det ryktas bland annat att projektet som de jobbar med tillsammans med ett nytt Sony-team skulle kunna vara Uncharted-relaterat.

Med tanke på vad Howards position så vore det dock inte långsökt att han jobbar med multiplayern till The Last of Us Part II, som Naughty Dog jobbat med väldigt länge nu, men som inte ska vara nedlagt. Hur som helst får vi gott vänta, eftersom Naughty Dog inte ämnar visa upp multiplayern innan de är redo.